Никто не вечен под Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет посещает Саудовскую Аравию. К его визиту приурочено сразу два саммита, посвященных развитию экономических связей между Пекином и Ближневосточным регионом. Впрочем, уже сейчас Китай стал основным источником иностранных инвестиций для Ближнего Востока и одним из главных торговых партнеров для государств Персидского залива. И это не может не беспокоить Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидера КНР Си Цзиньпина встречали в Саудовской Аравии (справа: наследный принц Мухаммед бен Сальман) со всеми возможными почестями

Фото: AP Лидера КНР Си Цзиньпина встречали в Саудовской Аравии (справа: наследный принц Мухаммед бен Сальман) со всеми возможными почестями

Фото: AP

Си Цзиньпина встречали в Эр-Рияде со всеми возможными почестями, как дорогого и долгожданного гостя. Город украсили китайскими флагами, а изображения лидера КНР красовались на первых полосах саудовских газет.

Для Си Цзиньпина визит в Эр-Рияд стал всего лишь третьей зарубежной поездкой с начала пандемии коронавируса. До этого он успел посетить Казахстан и Узбекистан. В Саудовской Аравии Си Цзиньпин не был с 2016 года, и с тех пор сотрудничество между Пекином и Эр-Риядом резко возросло. Согласно данным официального саудовского информагентства SPA, опубликованным накануне приезда высокопоставленного гостя, в течение последних пяти лет Китай уверенно занимал место ведущего торгового партнера королевства. В 2021 году взаимный товарооборот составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд). Кроме того, пару лет назад Саудовская Аравия занимала 12-е место в списке стран, инвестирующих в Китай.

В свою очередь, королевство стало «крупнейшей арабской страной» по объему китайских инвестиций, полученных в период с 2005 по 2020 год — на него пришлось около 20% от всех вложений Пекина в регион.

Кроме того, при всей склонности к диверсификации поставок энергоресурсов, доля Саудовской Аравии в объемах нефти, импортируемой Китаем, составила в прошлом году около 17%.

На достигнутом ни в Эр-Рияде, ни в Пекине останавливаться не собираются. Сразу после начала визита Си Цзиньпина саудовские и китайские компании подписали 34 инвестиционных соглашения в разных областях — от зеленой энергетики и информационных технологий до транспорта и строительства. СМИ заранее анонсировали, что речь идет о сумме более чем 110 млрд саудовских риалов (около $29,2 млрд). Кроме того, король Саудовской Аравии Сальман и председатель КНР подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны также договорились о координации между программой развития Саудовской Аравии Vision 2030 и инициативой Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Помимо двусторонних переговоров с саудовскими властями, в программе председателя КНР также два саммита: «Китай — арабский мир» и «Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)».

В итоге за три дня визита Си Цзиньпин встретится более чем с 30 главами государств и бизнесменами. И в Китае, и в арабских странах всячески подчеркивают, что заинтересованы в дальнейшем развитии связей.

Для ближневосточных столиц Пекин один из самых удобных партнеров, так как не ставит никаких политических условий. При этом Китай выстраивает экономическое сотрудничество как с арабскими монархиями Персидского залива, так и с Ираном, а также с Сирией, с которой многие соседи по региону не поддерживают диалог. В этом году Дамаск был подключен к проектам ОПОП.

«Интересы Пекина на Ближнем Востоке, как и вся внешняя политика Китая, очень прагматичны, особенно если сравнивать с США. Китай не заставляет никого выбирать ту или иную сторону и просто развивает экономические связи»,— сказал “Ъ” эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. При этом он отметил тенденцию, что чем больше Пекин влияет на экономику того или иного региона, тем больше он влияет и на политику. «Если посмотрим на ситуацию в Синьцзяне, то мы увидим, что, несмотря на дискриминацию в этом регионе Китая мусульман, ни одна из арабских стран не заявила протеста по этому поводу. Причина — Китай слишком важный экономический партнер, чтобы портить с ним отношения»,— отметил эксперт.

Если говорить про объемы сотрудничества Пекина с арабскими странами, то с Саудовской Аравией за роль главного партнера Китая в регионе борются ОАЭ. Согласно данным посольства Китая в Абу-Даби, на ОАЭ еще в 2019 году приходилось 54% китайских инвестиций в регион. Кроме того, бизнесмены из Китая активно вкладывают в проекты в Ираке. Не случайно премьер-министр этой страны Мухаммед ас-Судани одним из первых среди коллег приехал на встречу с председателем КНР в Эр-Рияд.

Особое внимание в ходе переговоров Си Цзиньпина уделяется вопросам энергетического сотрудничества. Последнее актуально с учетом турбулентности, которую испытали рынки после начала Россией боевых действий на Украине. Только в конце прошлой недели G7 и Евросоюз договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, чтобы нанести удар по экономическим ресурсам Москвы.

В то же время Западу никак не удается уговорить производителей нефти в арабских странах (прежде всего Саудовскую Аравию) увеличить добычу нефти, чтобы сократить ее стоимость на мировом рынке.

Эр-Рияд остается верен достигнутым с Россией договоренностям. Только в воскресенье ОПЕК+, где основную роль играют Москва и Эр-Рияд, решил оставить в силе сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки, одобренное в октябре.

На этом фоне арабские и западные СМИ вспоминают, насколько неудачным оказался июльский визит в Эр-Рияд президента США Джо Байдена, который пытался давить на королевство. В Вашингтоне сейчас активно следят за визитом председателя КНР. «Мы помним о влиянии, которое Китай пытается усилить в мире. Ближний Восток, безусловно, является одним из тех регионов, где они (китайские власти.— “Ъ”) хотят повысить уровень своего влияния»,— сказал в среду журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон сосредоточен на своих интересах и не просит никого выбирать между США и Китаем. Правда, тут же господин Кирби подчеркнул, что «в этой стратегической конкуренции США, безусловно, находятся в том положении, чтобы лидировать и добиваться успехов».

Эксперты отмечают, что пока замены США как гаранта стратегической безопасности для арабских стран, в первую очередь монархий Персидского залива, нет. Особенно с учетом того, что Пекин практически не занимается политическими вопросами. В то же время Вашингтон не может не беспокоить рост сотрудничества между Китаем и арабскими странами в оружейной сфере, а также в сфере цифровых технологий. «На каком-то пороге с нами станет труднее работать, если они (арабские государства.— “Ъ”) будут слишком глубоко вовлечены в военную инфраструктуру и военную технику с Китаем»,— заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время ноябрьского визита в Бахрейн. «Чем больше их военные и разведывательные системы будут связаны с Пекином, тем больше будет прямой вызов нашим силам здесь, в регионе»,— предупредил он.

Марианна Беленькая