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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия подписала с Китаем соглашение об инвестициях на сумму $50 млрд

Власти Саудовской Аравии и Китая на саммите в Эр-Рияде заключили соглашение об инвестициях на $50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра инвестиций Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Подробности инвестиционных соглашений не раскрываются. Однако, как отметил господин аль-Фалих, инвестиции затронут как частный, так и государственный секторы. Вместе с тем он не уточнил, отражает ли эта цифра также соглашения с участием других арабских стран, лидеры которых присутствовали на саммите.

8 декабря председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет приехал в Саудовскую Аравию. В 2021 году товарооборот между Саудовской Аравией и Китаем составил 309 млрд саудовских риалов (около $82,1 млрд). Кроме того, в 2021-м 17% импортируемой нефти Китай закупил у королевства. Саудовская Аравия занимала 12-е место в списке стран по размеру инвестиций в экономику Китая.

Как председателя КНР Си Цзиньпина встретили в Саудовской Аравии как самого дорогого гостя — читайте в публикации «Ъ» «Никто не вечен под Китаем».

Анастасия Ларина

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