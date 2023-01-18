Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обязанности министра внутренних дел Украины будет исполнять глава нацполиции

После гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина в авиакатастрофе исполнять обязанности министра внутренних дел будет Игорь Клименко, занимающий пост главы Национальной полиции Украины. Правительство назначило господина Клименко заместителем главы МВД.

«После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства»,— пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет: в результате катастрофы погибли 18 человек, в том числе несколько членов руководства МВД Украины. Игорь Клименко занимает должность главы Нацполиции Украины с 2019 года.

О сегодняшней авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Правительство Украины понесло небоевые потери».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...