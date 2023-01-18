Обязанности министра внутренних дел Украины будет исполнять глава нацполиции

После гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина в авиакатастрофе исполнять обязанности министра внутренних дел будет Игорь Клименко, занимающий пост главы Национальной полиции Украины. Правительство назначило господина Клименко заместителем главы МВД.

«После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства»,— пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет: в результате катастрофы погибли 18 человек, в том числе несколько членов руководства МВД Украины. Игорь Клименко занимает должность главы Нацполиции Украины с 2019 года.

О сегодняшней авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Правительство Украины понесло небоевые потери».

Андрей Сапожников