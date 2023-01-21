160 лет назад, в январе 1863 года, родился актер, режиссер, реформатор театра и первый народный артист СССР Константин Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев). Взгляды на жизнь, искусство и работу человека, вошедшего в историю фразой «Не верю!»,— в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Станиславский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Константин Станиславский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

О самодисциплине

«Надо раз и навсегда отказаться от самооплакивания и самооплевывания. В обществе надо улыбаться, как это делают американцы. Они не любят наморщенных бровей. Плачь и грусти дома или про себя, а на людях будь бодр, весел и приятен. Надо дисциплинировать себя в этом отношении» (из книги «Этика» Константина Станиславского).

О гармонии с собой

«О чем бы вы ни мечтали, что бы ни переживали в действительности или в воображении, вы всегда останетесь сами собой. Никогда не теряйте себя самого на сцене. Всегда действуйте от своего лица человека-артиста. От себя никуда не уйдешь» (из книги Константина Станиславского «Работа актера над собой в творческом процессе переживания»).

О главных ролях

«Тот, кто лишен трагических или лирических данных, мечтает о Гамлете или о ролях любовника; простак хочет быть Дон Жуаном, а комик — королем Лиром. Спросите любителя, какую роль он хотел бы всего более играть. Вы удивитесь его выбору» (из книги Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве»).

О сути искусства

«В искусстве все исключение, а не правило. Искусство по существу своему анархично. Гений начинает с того, что рушит предшествующие нормы. Потом приходят ученые и самого гения объясняют с точки зрения этих норм, покуда не придет новый гений, а значит, и анархист, и снова разрушит всякие "вообще"» (из статьи Корнея Чуковского «Драма жизни. Беседа с К. С. Станиславским» в газете «Сегодня», 1907 год).

О счастье

«В чем счастье на земле? В познавании. В искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу-талант. Выше этого счастья нет» (из письма Константина Станиславского артистке МХАТ Нине Тихомировой, 1933 год).

О работе с Немировичем-Данченко

«Зашел вопрос о литературе, и я сразу почувствовал превосходство Владимира Ивановича над собой, охотно подчинился его авторитету, записав в протокол заседания, что признаю за моим будущим сотоварищем по театру полное право veto во всех вопросах литературного характера. Зато в области актерской, режиссерской, постановочной я не оказался таким уступчивым… В течение последующих лет мы крепко держались этого пункта условия» (из сборника Константина Станиславского «Не верю! Воспоминания»).

О пользе опыта

«Собственный пример — самое лучшее доказательство не только для других, но главным образом для себя самого. Когда вы требуете от других того, что сами уже провели в жизнь, вы уверены, что ваши требования выполнимы, вы по собственному опыту знаете, трудно оно или легко» (из книги «Этика» Константина Станиславского).

О призвании режиссера

«В нашу жизнь вошла неотъемлемой частью политика, а это значит, что вошла мысль о государственном устройстве, о задачах общества в наше время, значит, и нам, режиссерам, теперь надо много думать о своей профессии и развивать в себе особое режиссерское мышление… Режиссер должен так строить свою работу, чтобы она возбуждала у зрителя мысли, нужные современности» (из книги Николая Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского»).

О таланте

«Гении родятся веками, большие таланты — десятилетиями, таланты — годами, посредственности — днями и бездарности — часами» (из книги Константина Станиславского «Искусство представления»).

О предрассудках

«Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию» (из книги Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве»).

О новом

«Секрет открыт! Он в том, что нельзя долго застревать на одном, без конца повторять избитое» (из книги Константина Станиславского «Работа актера над собой в творческом процессе переживания»).

Об истине

«В искусстве быстро стареет то, что только модно. Но то, что содержит драгоценные крупицы познания истины, помогающие художнику находить верные пути творчества, переживает поколения» (из книги Константина Станиславского «Письма и дневники»).

Подготовила Анастасия Винницкая