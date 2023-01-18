Мощность первого в РФ селекционного центра для молочного скота, который строят на Кубани, вырастет в четыре раза

Мощность селекционно-генетического центра для молочного скота, который строят в Павловском районе, составит 5 тыс. коров. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Краснодарского края. Это в четыре раза больше, чем было объявлено ранее (1,2 тыс. голов).

Из 5 тыс. коров, которые будут единовременно содержаться в селекционном центре, 2,4 тыс. составят фуражные коровы. В центре со своим микроклиматом будут ежегодно производить 25 тыс. тонн молока, содержать 500 голов нетелей, выпускать 50 тыс. штук эмбрионов и вырабатывать до 500 тыс. доз семенного материала.

О строительстве селекционно-генетического центра для молочного животноводства стало известно в 2021 году. Его возведение должны были начать в 2022 году, а завершить — в 2025 году. Появление центра позволит региону заниматься собственной селекцией и не закупать поголовье скота из других стран.

Как заявил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, которому во время визита в Павловский район провели презентацию проекта, появление такой площадки должно стать отправной точкой для создания аналогичных комплексов и в других муниципалитетах края.

«Мы довольно долго шли к строительству подобного центра. Подписанное губернатором соглашение и его решение о начале работ по возведению объекта — доказательства того, что племенной работе в регионе уделяется особое внимание. Уверен, появление центра придаст дополнительный импульс развитию животноводства на Кубани и в стране в целом. В селекционной работе фермеры всегда могут рассчитывать на нашу поддержку»,— отметил он.

По данным краевых властей, за последние шесть лет на Кубани племенное поголовье крупного рогатого скота молочных пород увеличилось на 22%, мясного — на 25%. Кроме того, сбыт собственного племенного молодняка вырос в пять раз.

Леонид Ломакин

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