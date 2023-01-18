Жители Краснодара выкупили VIP-зал кинотеатра для просмотра блокбастера «Аватар: Путь воды»

19 января в кинотеатрах Краснодара «Монитор» начнут показывать фильм «Аватар: Путь воды». По данным системы бронирования билетов сайта киносети, на вечерний показ в первый выходной в VIP-зале кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» выкуплены 100% мест. Стоимость билетов составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

В обычные, а также IMAX-залы на самый первый, утренний показ 19 января также выкуплена почти половина билетов, на первый прокатный уикенд — более половины. Вечерние сеансы традиционно более популярны.

Фантастическую картину режиссера Джеймса Кэмерона показывают в 2D- и 3D-форматах в кинотеатрах Краснодара «Монитор» как предсеансовое обслуживание перед анимационной короткометражкой «Дубак». Во всем мире премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. По данным сайта «Кинопоиск», кассовые сборы в мире составили $1,9 млрд при бюджете в $350 млн.

Татьяна Ручкина

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