В Анапе банкротят винзавод «Первомайский»

В Анапе начали процедуру банкротства ООО «Винзавод "Первомайский"», расположенного в селе Юровка. Сведения об этом опубликованы на Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве.

По решению Арбитражного суда Краснодарского края в отношении компании ввели процедуру наблюдения. Иск о признании должника несостоятельным подало ООО «Финансовая компания "Содружество"». Позднее в дело вступило ростовское предприятие «Южный аграрий». Общая сумма требований с учетом неустойки к анапскому винзаводу составила 57,5 млн руб.

Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения состоится в марте 2023 года. Временным управляющим назначен Вячеслав Колбасов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винзавод "Первомайский"» было зарегистрировано в 2008 году в Анапе. Производство вина из винограда указано в качестве основного вида деятельности предприятия. Компания принадлежит Валерию Вардоеву (50% доли в УК). Данные о финансовой деятельности организации представлены за 2021 год. Тогда выручка компании составила 5,1 млн руб., убытки — 2,7 млн руб.

Анастасия Донскова

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