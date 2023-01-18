Участок для добычи золота в Челябинской области передадут кемеровской компании

Уралнедра определили победителя аукциона на право пользования участком рассыпного месторождения золота в Челябинской области. Им стала компания «Кия Майнинг» (Кемеровская область), предложившая размер разового платежа в размере 77,4 млн руб., что в 5,5 раз больше начальной цены (13,8 млн). Информация об этом опубликована на сайте Федерального агентства по недропользованию.

Участок недр Московская россыпь находится в Чесменском районе. Его площадь – 4,52 кв. км. По оценке на 1 января 2022 года, запасы россыпного золота категории С1 составляют 13 кг или 29,1 тыс. куб. м песков, категории С2 – 757 кг золота или 932,7 тыс. куб. м песков. Кроме того, забалансовые запасые золота С2 оцениваются в 152 кг. Прогнозные ресурсы россыпного золота по категории Р1 – 326 кг.

Помимо компании из Кемеровской области в аукционе участвовали еще три организации: ООО «ТД „Урализвесть“» (Екатеринбург), «Уралстройсервис», «Артель старателей „Июсская“» (Красноярский край).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кия Майнинг» была зарегистрирована в 2018 году в Киселевске Кемеровской области. Основной вид деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Основным владельцем копании являются Дмитрий Тюряков, которому принадлежат еще несколько компания по добыче золота и драгоценных металлов.