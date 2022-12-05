Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube

Бизнесмен и создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. Господин Пригожин также считает нужным рассмотреть вопрос о признании нежелательной в России деятельности Google LLC. По его мнению, компания «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявление бизнесмена опубликовано в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который ведет пресс-служба его компании «Конкорд». Евгений Пригожин убежден, что в отношении YouTube «должны быть приняты самые жесткие меры». На платформе якобы распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Это, по мнению господина Пригожина, «создает угрозу массового нарушения общественного порядка». Он попросил Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube.

В октябре глава комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обещал обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность заблокировать YouTube в России. Аккаунт Совета федерации и телеканала «Вместе-РФ» заблокировали на YouTube из-за санкций. Минцифры говорило, что блокировать платформу не планируется. В ноябре суд оставил в силе оборотный штраф Google на 2 млрд руб.

Лаура Кеффер