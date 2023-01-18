В Ярославле не нашлось желающих строить школу за миллиард рублей

В Ярославле не состоялся аукцион по строительству новой школы на Московском проспекте, на торги не заявился ни один из подрядчиков. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выполнение работ по строительству новой школы у дома №121 по Московскому проспекту оценивалось в 1,12 миллиарда рублей. Четырехэтажное здание с отдельно стоящим физкультурно-оздоровительным комплексом собирались построить к декабрю 2024 года.

Желающих принять участие в аукционе не нашлось. Как информирует портал госзакупок, заявок для участия в торгах не подано.

Андрей Иванов

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