В России могут повысить порог идентификации в 15 тыс. руб. при проведении финансовых операций

Порог в размере 15 тыс. руб., при котором в банках требуют идентифицировать клиентов-физлиц при проведении финансовых операций, может быть повышен. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, такой порог был установлен в нулевые годы и сейчас не актуален из-за инфляции.

«Сейчас у нас идентификация начинается от 15 тысяч рублей, эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценивались из-за инфляции, и возник вопрос об увеличении порога 15 тысяч рублей»,— сказал господин Аксаков на заседании комитета по финансовому рынку (цитата по «Интерфаксу»).

Он заявил, что действующий порог является нагрузкой для финансовых институтов. Глава профильного комитета предложил оформить соответствующий законопроект и направить предложения по повышению порога в Росфинмониторинг. С его идеей в ходе заседания согласился замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Банки имеют право требовать дополнительную информацию о клиенте, если сумма операции с денежными средствами превышает 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб. Для некоторых услуг порог уже был повышен. Например, при покупке наличной валюты или при выплате страховых премий по ОСАГО он составляет 40 тыс. руб.

Дарья Эрозбек