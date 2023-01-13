Поражение кубкового характера

В среду в европейском футболе состоялись два заметных события. Первое — это осечка «Манчестер Сити», который умудрился вылететь из Кубка Английской лиги, уступив — 0:2 — кризисному «Саутгемптону». Второе — возвращение из отпуска после триумфального чемпионата мира в Катаре Лионеля Месси, сразу же забившего за ПСЖ гол в ворота «Анже». Он проиграл гранду с тем же счетом, с которым саутгемптонцы побили манчестерцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Саутгемптона» Секу Мара (справа) забивает второй мяч в ворота «Манчестер Сити»

Фото: David Davies / PA Images / Getty Images Форвард «Саутгемптона» Секу Мара (справа) забивает второй мяч в ворота «Манчестер Сити»

Фото: David Davies / PA Images / Getty Images

Кубок Английской лиги

Кубковые соревнования всегда богаты на неожиданности, но у той, что случилась в четвертьфинале Кубка Английской лиги, все равно особенный оттенок. Казалось, уровень соперников настолько разный, что никакая турнирная специфика тут хозяевам не поможет. «Манчестер Сити» — это могучий гранд, который охотится за всеми без исключения призами, находящимися в зоне доступа. А «Саутгемптон» — полная ему противоположность.

Про этот клуб надо знать, что в ноябре после скверного старта в чемпионате, намекающего на будущую катастрофу, он поменял тренера — Ральфа Хазенхюттля на Нейтана Джонса. Но стало только хуже. За то время, что Джонс руководил командой, она опустилась с 18-й строчки в таблице национального чемпионата на 20-ю, ниже которой уже ничего нет. К столкновению с «Манчестер Сити» она подошла с серией из шести поражений в первенстве, а ее поклонники так устали от этой безнадеги, что полупустые трибуны домашнего стадиона «Саутгемптона» превратились в явление абсолютно привычное. Как и постоянный свист тех фанатов, кто клуб не бросил, в адрес Джонса.

При этом нельзя сказать, будто бы наставник манчестерцев Пеп Гвардиола как-то помог соперникам. Кубок лиги — третий по значимости турнир в Англии, и на его матчи ведущие команды часто выставляют составы, далекие от боевых. Но это был явно не тот случай. В основе «Манчестер Сити» отсутствовали Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне, но большинство остальных суперзвезд — Кайл Уокер и Эмрик Лапорт, Джек Грилиш и Илкай Гюндоган, Жуан Канселу и Фил Фоден — в ней очутились, а Холанна в роли ударного форварда замещал герой чемпионата мира в Катаре Хулиан Альварес. Да и Эрлинг Холанн с Кевином де Брёйне на поле после перерыва, когда уже вовсю пахло жареным, появились.

Дополнительный флер, что ли, сенсации придал характер игры. Иначе как аномальный охарактеризовать его сложно. «Манчестер Сити» имел чуть ли не трехкратное превосходство во владении мячом. Но тот, кто, пропустив матч, увидел эти цифры и подумал, что дело в отвратительной реализации шансов, ткнул бы пальцем в небо. Да не было, по сути, никаких шансов у манчестерцев. За весь матч они нанесли семь ударов по воротам противника (против дюжины у «Саутгемптона»), в створ, впервые за 275 матчей, — ни одного! Последний раз игроки «Манчестер Сити» ни разу не попали в створ ворот соперника в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:3), который прошел 4 апреля 2018 года. Шансы были исключительно у хозяев. Два они использовали в первом тайме, а во втором, несмотря на выход Холанна и де Брёйне, уверенно оберегали запас.

В полуфинале Кубка лиги «Саутгемптону» предстоит встретиться с «Ньюкаслом». Другую пару полуфиналистов составили «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем».

Чемпионат Франции

Рядовой для флагмана французского футбола ПСЖ матч 18-го тура национального чемпионата против «Анже» привлек повышенное внимание по вполне понятной причине. Именно в нем вернулся из подаренного ему после волшебного чемпионата мира в Катаре клубным руководством отпуска Лионель Месси. И тренер парижан Кристоф Гальтье, кажется, сам удивился, что вернулся после всех этих бесконечных празднований по поводу обретения футбольного бессмертия настолько неплохо готовым физически, что смог на своем уровне, то есть уровне лучшего игрока планеты, провести целую встречу и даже забить во втором тайме гол.

Гол, кстати, вышел довольно важным. ПСЖ быстро открыл счет, но во втором тайме стал чересчур осторожничать, и «Анже» принялся показывать зубы. В таких ситуациях беда может подкрасться незаметно. Но тут-то как раз Месси метко пробил из штрафной.

Алексей Доспехов