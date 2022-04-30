Роману Абрамовичу добавляют миллиардов

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Интрига в борьбе за право стать новым хозяином «Челси» вместо продающего клуб после включения в санкционный список правительства Великобритании Романа Абрамовича, возможно, обострилась. О заявке на приобретение лондонской команды объявил основатель компании Ineos Джим Рэтклифф. Он готов заплатить за «Челси» £4,25 млрд — то есть почти вдвое больше, чем все остальные претенденты. Правда, один из них — Тодд Бёли, по данным нескольких источников, уже успел получить статус предпочтительного кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live', Reuters Фото: Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live', Reuters

Вчера одна из крупнейших химических компаний мира Ineos опубликовала заявление, в котором сообщается о том, что ее основатель и владелец контрольного пакета акций Джим Рэтклифф сделал официальную заявку на приобретение лондонского футбольного клуба «Челси». Ineos отмечает, что в планах сэра Рэтклиффа создать команду, «отражающую величие города», который она представляет. В качестве примеров таких клубов приведены «Барселона», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Российский предприниматель Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года, а выставил его на продажу в начале марта, перед тем как был включен в санкционный список правительства Великобритании, составленный на фоне военной спецоперации России на Украине. До сих пор считалось, что на клуб есть три претендента. Один из консорциумов представляют совладелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» и команды итальянской Серии А «Аталанта» Стивен Пальюка совместно с совладельцем «Торонто Мейпл Лифс» (Национальная хоккейная лига), «Торонто Рэпторс» (НБА) Ларри Таненбаумом. Второй — владелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Бёли. Третий — бывший глава British Airways сэр Мартин Бротон и действующий президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. При этом BBC утверждает, что в пятницу, непосредственно перед появлением сообщения Ineos, заявка господина Пальюки была отклонена.

В любом случае в гонке за возможностью стать новым хозяином «Челси», вполне вероятно, возникла дополнительная интрига. Все дело в финансовых условиях, фигурирующих в очередной заявке.

Все предшественники Джима Рэтклиффа, как настаивают источники, предлагали примерно одинаковые цифры. Они были намерены заплатить за «Челси», который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов, завоевав в «эпоху Абрамовича» еще множество призов, около £2,5 млрд. Sky Sports на этой неделе уверял, что Роман Абрамович пытается убедить увеличить сумму — якобы для того, чтобы учредить благотворительный фонд, который займется помощью пострадавшим от событий на Украине, на £1 млрд.

Между тем в заявке Джима Рэтклиффа обозначено, что он готов отдать за «Челси» почти вдвое больше соперников — £4,25 млрд. При этом в заявлении Ineos уточняется, что большая часть суммы — £2,5 млрд — должна пойти как раз на наполнение благотворительного фонда, «поддерживающего жертв войны». Часть средств компания собирается инвестировать в реконструкцию домашнего стадиона «Челси» Stamford Bridge, женский футбол, детско-юношескую академию. А на «прямые инвестиции» в основную команду выделено £1,75 млрд.

Ineos и Джим Рэтклифф уже довольно давно вкладывают деньги в спорт. Жемчужиной его пакета спортивных активов является сильнейшая в мировом велоспорте команда, перешедшая под крыло компании в 2019 году. Сейчас она называется Ineos Grenadiers. Но британский миллиардер уже владеет и футбольными клубами, которые, правда, выглядят чрезвычайно скромными по сравнению с «Челси». Это — швейцарская «Лозанна» и французская «Ницца». Причем, по версии некоторых британских изданий, клуб из Франции Джим Рэтклифф на излете предыдущего десятилетия купил после того, как предпринял неудачную попытку приобрести «Челси».

Не факт, однако, что содержание его заявки означает превращение господина Рэтклиффа в явного фаворита в борьбе за право владеть лондонским клубом. Ее публикация практически совпала с новостью Reuters, которую подтвердила BBC, о том, что отвечающий за реализацию процесса американский инвестбанк Raine Group наделил статусом так называемого предпочтительного кандидата Тодда Бёли с его консорциумом. Статус позволяет вести «эксклюзивные» переговоры с Романом Абрамовичем. Медиаресурсы, описывая ситуацию, указывают, в частности, на то, что господин Рэтклифф на самом деле подал свою заявку гораздо позже заранее обозначенного дедлайна — 18 марта, в то время как никто из конкурентов его не просрочил.

Алексей Доспехов