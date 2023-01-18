Проблемный ЖК «Солнечный» в Геленджике достроит компания «Кубаньресурс»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Кубаньресурс» о намерении стать приобретателем прав застройщика ООО «Стройинвест». Новому застройщику перешли права на два многоквартирных дома в ЖК «Солнечный» в Геленджике, сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно решению суда, инвестору переходят права застройщика на земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м, а также объекты незавершенного строительства — два многоквартирных дома в микрорайоне «Солнечный», проектную документацию, разрешения на строительство.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройинвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициаром и руководителем компании указан Никита Попов. По итогам 2020 года чистый убыток компании составил более 13 млн руб., данных о выручке нет. Кредиторская задолженность общества на конец 2020 года составляла 285,8 млн руб. ООО «Кубаньресурс» зарегистрировано в 2017 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар — Максим Кубасов. Выручка компании за 2021 год составила 206,8 млн руб., прибыль — 2,7 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», компания «Стройинвест» получила разрешение на строительство ЖК «Солнечный» в 2014 году, объекты должны были построить за два года. Застройщик получил от дольщиков более 1 млрд руб., которые впоследствии пошли на займы 15 юрлицам. Летом 2016 года краевой арбитраж запретил ООО «Стройинвест» привлекать средства граждан, осенью стройка была заморожена.

В 2018 году в отношении руководства семи строительных фирм, включая «Стройинвест», и принадлежащего краевой администрации ПАО «Крайнвестбанк» возбудили уголовные дела по факту мошенничества. Компании при финансировании банка реализовывали проекты социального жилья на черноморском побережье и, по версии следствия, похитили более 840 млн руб.

В феврале 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между управлением архитектуры и градостроительства администрации Геленджика и ООО «Стройинвест» о достройке проблемных домов. Сообщалось, что застройщику продлили отмененное 18 января 2021 года разрешение на строительство до 22 июня 2023 года.

Тат Гаспарян

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