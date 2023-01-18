ООН: международный туризм в 2022 году снизился на треть относительно 2019 года

Более 900 млн туристов в 2022 году совершили международные поездки — это вдвое больше, чем в 2021 году, но на 37% меньше показателя допандемийного 2019-го, следует из отчета (.pdf ) Всемирной туристской организации (UNWTO, учреждение ООН). Специалисты UNWTO отмечают, что динамика восстановления мирового туристского рынка в 2022 году превзошла ожидания организации.

Рост прибытий иностранных туристов в прошлом году был зафиксирован во всех регионах мира: самый сильный рост продемонстрировали ближневосточные направления (до 83% от показателей 2019 года). В европейские страны за год прибыли 585 млн туристов (около 80% от допандемийного уровня). Худший показатель зарегистрирован в Азии из-за жестких антиковидных ограничений (только 23% от данных четырехлетней давности).

Среди регионов, где зафиксирован самый значительный рост туристической активности (относительно 2019 года): Виргинские острова (+27%), Албания (+17%) и Гондурас (+17%). Среди субрегионов: Западная Европа (87% от уровня 2019-го) и Карибский бассейн (84%).

В январе 2023 года Китай, одно из наиболее популярных туристических направлений в Восточной Азии, начал отменять ряд антиковидных ограничений для прибывающих из-за границы. На фоне ослабления ограничений в соседних с Китаем странах ожидают наплыва китайских туристов.

О влиянии «открытия Китая» на глобальный туризм — в материале «Ъ» «Осторожно, Китай открывается».

Андрей Сапожников