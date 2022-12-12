Экс-мэру Владивостока предложили 17 лет

В Ленинском райсуде столицы Приморья в ходе начавшихся прений сторон гособвинитель запросил для бывшего градоначальника Олега Гуменюка 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб. Экс-мэру инкриминируются взятки на общую сумму около 38 млн руб. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, господин Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты. Бывший градоначальник вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помимо внушительного срока и штрафа в качестве наказания прокурор также полагает необходимым на 12 лет лишить экс-мэра права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждениях.

Выступление представителей защиты в прениях сторон назначено на 19 декабря. Известно, что господин Гуменюк настаивает на своей невиновности. Сегодня он заявил журналистам, что считает свой процесс «судилищем».

Олег Гуменюк обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Главный эпизод обвинения — покровительство экс-мэром ритуальному бизнесу за 31,2 млн руб.

Стоит отметить, что в ноябре тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб.

Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин на протяжении с 22 декабря 2018-го по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь"», говорится в сообщении Ленинского райсуда. Сергей Сиротин признал вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.

Еще 6,9 млн руб., как полагает следствие, Олег Гуменюк получил в период 2016–2018 годов, когда он возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

По версии обвинения, чиновник принимал и оплачивал услуги фирм взяткодателя, а также создавал условия для их победы на электронных аукционах. Взятки обвиняемый получал как деньгами, так и «услугами имущественного характера». В частности, считают следователи, предприниматель погасил долг фирмы сына Олега Гуменюка.

Согласно сообщению прокуратуры Приморья, в рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на принадлежащие Олегу Гуменюку два нежилых помещения, 1/6 доли в жилом помещении, земельный участок, жилое и нежилое здания, объект незавершенного строительства, полуприцеп, мотоцикл Harley Davidson, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Все это имущество оценивается более чем в 35 млн руб. Также арестованы наличные денежные средства, изъятые в ходе обысков, на сумму более 1 млн руб.

Напомним, господин Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. Ранее, 18 мая того же года, он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. Тогда он пользовался поддержкой губернатора Кожемяко и считался членом его команды. Когда господин Кожемяко занимал пост главы Амурской области, Олег Гуменюк возглавлял областное министерство по физической культуре и спорту.

После избрания мэром господин Гуменюк заявил, что не планирует повторять судьбу предшественников на посту главы Владивостока, трое из которых были осуждены за различные преступления. «Я не думаю об этом, я не собираюсь совершать ничего противоправного, пришел работать честно и открыто»,— сказал тогда градоначальник.

Алексей Чернышев, Владивосток