В Липецкой области спецназ застрелил сбежавшего из зоны СВО вооруженного Дмитрия Перова

Спецназ застрелил обнаруженного в Липецкой области 31-летнего Дмитрия Перова, ранее покинувшего зону спецоперации с автоматом и гранатами. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правоохранительных органах Воронежской и Липецкой областей.

О размещении ориентировок на Дмитрия Перова стало известно 18 января. По данным полиции, покинувший зону СВО 13 января боец еще 17 января находился у материи в Воронеже, а затем двинулся в Липецкую область по месту регистрации. При себе у него было автоматическое оружие, пять магазинов с патронами и гранаты.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах макрорегиона, первая информация о розыске Дмитрия Перова поступила из Белгородской области.

UPD. Информацию об обнаружении и «ликвидации» Дмитрия Перова подтвердили в правительстве Липецкой области. Там заверили, что угрозы для жителей нет, а ситуация находится под контролем силовых структур. Сейчас, по данным властей, «ведутся следственные действия».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте