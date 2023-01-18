Полиция ищет сбежавшего из зоны спецоперации вооруженного уроженца Черноземья

Полиция объявила розыск самовольно покинувшего зону спецоперации вооруженного военнослужащего Дмитрия Перова. Фотографии размещенных МВД ориентировок опубликованы в воронежских соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным МВД, 31-летний Дмитрий Перов покинул зону спецоперации 13 января, а 17 января находился у свой матери в Воронеже. В полиции сообщили, что он может направляться в Липецкую область по месту свой регистрации. «Вооружен автоматическим оружием, при себе имеет пять магазинов с патронами, гранаты», — сообщается в ориентировке.

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах макрорегиона не стали опровергать подлинность ориентировки, отметив, что «с высокой долей вероятности боец не находится на территории Воронежской области». Один из собеседников «Ъ-Черноземье» добавил, что первая информация о розыске поступила из Белгородской области. В пресс-службе воронежского главка МВД вопросы по ориентировке переадресовали в Минобороны РФ, где подобные сообщения традиционно не комментируют.

Почему в военных частях макрорегиона на границе с Украиной происходили непреднамеренные убийства — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Со всеми неосторожностями».

Александр Прытков, Андрей Цветков

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