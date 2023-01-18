Атмосферный фронт принес на годовщину прорыва блокады Ленинграда снег с дождем в Петербург

Вечером 18 января в Санкт-Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом и стойкая температура около +3 градусов по Цельсию. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, один атмосферный фронт сегодня уже прошел через город, но на подходе следующий, ожидающийся около 18:00-19:00.

«В течение дня заметный перерыв в осадках, а температура воздуха в районе +2…+3 градусов. Сильного ветра сегодня не ожидается. Единственное, атмосферный фронт вечером принесет в город осадки в виде дождя, с мокрым снегом, так что на время салюта погода в Санкт-Петербурге будет не очень благоприятной»,— написал он в своем Telegram-канале.

При этом уже завтра, 19 января, в Петербурге ожидается сильный ветер до 19 м/с. Городское МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности в города в дневное время.

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