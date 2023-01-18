Китайский бренд Li-Ning, открывший первый магазин в Краснодаре, хочет расширить сеть в России

Китайский бренд одежды Li-Ning, открывший первый магазин в Краснодаре, планирует расширение сети в России. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

Торговая точка бренда была открыта в I квартале 2022 года в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Первый магазин еще одного нового участника российского рынка бренда итальянской одежды Ruck&Maul — открылся в прошлом году в ТРЦ «МореМолл» в Сочи.

О планах дальнейшего расширения также заявили представители торговых марок Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom (Казахстан), Nelva, Milavitsa, Mark Formelle (Беларусь), Emka (планирует утроить число магазинов к 2024 году) и Cook House. Melon Fashion Group увеличит площади магазинов Zarina, Befree, Love republic и Sela. Новые площади ищет Arya Home.

Всего за прошлый год на российский рынок вышли 11 международных брендов, годом ранее — 15. Со времени февральских событий об уходе из России заявили 23 иностранных компании. Однако, как отмечают эксперты, не все из них покинули российский рынок окончательно. Некоторые из них продолжают распродавать остатки на складах, другие допускают возможность возвращения под новым названием.

«Так, было зафиксировано 25 "перекрытий" под новыми брендами ритейлеров после приостановки операционной деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об изменении названия магазина британских игрушек Hamleys на «Винни» и возможном переходе на мультиассортимент.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram