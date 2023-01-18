Песков напомнил, что Украина законодательно закрепила отказ от переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского коллеги Сергея Никифорова об условиях для переговоров с Россией. Господин Песков напомнил, что Киев законодательно закрепил отказ от переговоров.

«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров»,— сказал «РИА Новости» представитель Кремля.

Господин Никифоров накануне заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с Москвой, если они будут основываться на принципах территориальной целостности Украины. По его словам, речь также идет о принципе верховенства права, компенсации ущерба, гарантии того, что такой конфликт больше не случится.

Переговоры между двумя странами были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

Лаура Кеффер