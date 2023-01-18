The Guardian: Twitter удалил купленные талибами галочки верификации

У аккаунтов представителей «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) в Twitter удалили знак верификации (синие галочки). Это сделали после возмущения пользователей, сообщает The Guardian.

По данным газеты, как минимум два чиновника «Талибана» получили верификацию — глава департамента по «доступу к информации» Хедаятулла Хедаят и глава отдела по контролю за СМИ Абдул Хак Хаммад. У них в Twitter по 187 тыс. и 170 тыс. подписчиков соответственно. Синие галочки были у их аккаунтов в понедельник, 16 января.

По информации Би-би-си, бывший чиновник «Талибана» в тот же день похвалил нового владельца Twitter Илона Маска и сказал, что тот «снова делает Twitter великим». Это вызвало неодобрение среди многих пользователей, и уже на следующий день, 17 января, у талибов больше не было знака верификации. Однако неясно, удалила ли их соцсеть или сами владельцы.

Владельцы подписки Twitter Blue могут получить специальную синюю галочку рядом с именем аккаунта за $7,99 в месяц. После введения этой функции Twitter убрал все устаревшие синие галочки, полученные до появления платной услуги. СМИ писали, что новая функция обошлась некоторым американским компаниям в миллиарды долларов потерянной рыночной капитализации.

О нововведениях в соцсети — в материале «Ъ FM» «Twitter прибавит символов».

Лаура Кеффер