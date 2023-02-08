Сегодня исполняется 64 года ректору СПбГУ, члену-корреспонденту РАН Николаю Кропачеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Кропачев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Кропачев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

— Уважаемый Николай Михайлович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Талантливый руководитель и ученый, Вы посвятили себя служению российскому образованию и науке, возглавив первый университет России, основанный по указу императора Петра I. Во многом благодаря Вашему опыту, профессионализму и энергии учебное заведение динамично развивается и приумножает свое богатое наследие. Здесь обучаются и воспитываются лучшие специалисты, способные отвечать самым сложным вызовам, стоящим перед нашим обществом и государством. Многие выпускники университета сегодня участвуют в формировании общего вектора развития страны, поэтому смело можно утверждать, что под вашим руководством формируется будущее России. Ваши обширные знания выдающегося ученого-правоведа снискали заслуженный авторитет и уважение. В Вас удивительным образом сочетаются твердость характера и житейская мудрость, инновационные подходы в принятии решений с почтительным уважением к традициям классического образования, высокая требовательность и организованность с доброжелательностью и заботой. При Вашем деятельном участии между Следственным комитетом и СПбГУ налажено продуктивное взаимодействие. Совместные научно-практические и образовательные мероприятия позволяют нам обмениваться опытом и мнениями, добиваться хороших результатов при проведении научных исследований, развивать юридическую науку. Крепкого Вам здоровья, счастья, добра, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной плодотворным трудом, поддержкой единомышленников и пониманием близких.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»