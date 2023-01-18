В Татарстане чиновникам не стали запрещать выезд за границу

Власти Татарстана не стали запрещать заграничные поездки чиновников и депутатов в условиях проведения спецоперации.

«У нас же есть страны, с которыми мы активно работаем»,— сообщила «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». По данным «Ъ», аналогичные неофициальные запреты введены в Ульяновской, Тамбовской областях, а также в Республике Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии.

В пресс-службе главы Марий Эл сообщили «Ъ», что «такие рекомендации (не выезжать заграницу — «Ъ-Казань») для руководителей и депутатов существуют». Они «устные», нарушений не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на отдых российских чиновников за рубежом не установлено «аппаратных ограничений».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"