Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай в начале февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин с рабочим визитом в начале февраля. В ходе визита планируется обсудить отношения двух стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

16 января о предстоящей поездке Энтони Блинкена в Китай 5–6 февраля сообщало Politico. По информации издания, господин Блинкен встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом. Источники Politico сообщали, что стороны обсудят спецоперацию на Украине и ядерный арсенал КНР.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что Китай приветствует визит Энтони Блинкена. «Мы надеемся, что США будут идти с Китаем в одном направлении и точно воплотят в жизнь договоренности, достигнутые лидерами наших стран, чтобы связи между Китаем и США могли возобновить здоровый и стабильный курс развития»,— сказал Ван Вэньбин.

23 декабря 2022 года Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с занимающим на тот момент должность министра иностранных дел КНР Ван И. Стороны договорились поддерживать открытые каналы коммуникации. Кроме того, во время разговора госсекретарь США выразил обеспокоенность конфликтом на Украине.

14 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую встречу перед саммитом G20. Стороны договорились решить ряд разногласий Китая и США по всем направлениям. Среди проблемных вопросов: поддержка России со стороны КНР, статус Тайваня и права человека.

Лусине Баласян