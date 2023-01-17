Резкое снижение цены на торгах по организации питания в школах Липецка не должно сказаться на его качестве

Власти Липецка рассчитывают, что существенное понижение цены в ходе конкурса на организацию питания в местных школах не скажется на качестве услуг. Об этом сегодня заявила мэр Евгения Уваркина. По ее словам, представители победителей декабрьских торгов - местных компаний «Ника-плюс» и «Мастер провиант» - заверили, что «понижение было осознанным».

По словам госпожи Уваркиной, у «фирм есть все необходимое, чтобы кормить детей качественно». Первую неделю нового года предпринимателям власти «дали на настройку процессов», а 17 июня мэр проверила ход исполнение услуг. В частности, она посетила гимназию №64, где «пообщалась со школьниками, попробовала блюда»: «На обед ребятам подали щи, тефтели с картофельным пюре и огурцом. В качестве десерта – мандарин. Вкусно. И главное – нравится детям. О качестве питания говорят пустые тарелки».

В своем телеграм-канале Евгения Уваркина процитировала управляющего компании «Мастер Провиант» Ивана Царева. Он возможность существенного снижения стоимости контракта объяснил наличием в Липецке оптово-распределительного центра: «Компании осуществляют полный цикл производства. У них исключены затраты на логистику товаров из других регионов. Кроме того, заключенные в январе контракты с местными производителями позволят им избежать возможных скачков стоимости в обозримом будущем».

«Ника-плюс» и «Мастер провиант» в конце 2022 года стали операторами питания в 48 школах Липецка, снизив начальную цену девяти контрактов на 27% со 167,9 до 122,4 млн руб. В течение первого полугодия «Ника-плюс» будет обслуживать 30 учреждений за 74,5 млн, а «Мастер провиант» — 18 за 47,9 млн. На торги заявлялись и другие участники, в том числе иногородние, которые готовы были «упасть» лишь на 7–25%. Победители сразу заверили, что останутся с прибылью благодаря прямым поставкам продуктов и собственным складам.

Андрей Цветков