Чем известна Татьяна Анодина

Татьяна Анодина, возглавлявшая Межгосударственный авиационный комитет с момента его основания в 1991 году, покидает свой пост. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-глава Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Татьяна Анодина, 1980-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Татьяна Анодина на Международном Авиакосмическом салоне «МАКС – 2007» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Передача Польше копии записей бортовых самописцев самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Слева направо: глава МИД Польши Ежи Миллер, председатель МАК России Татьяна Анодина и замглавы МИД России Владимир Титов, 2010 год Фото: Коммерсантъ / Василий Максимов / купить фото Татьяна Анодина (слева) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко на концерте оркестра и хора Teatro Comunale di Bologna, 2013 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Экс-глава Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Татьяна Анодина, 1980-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Татьяна Анодина на Международном Авиакосмическом салоне «МАКС – 2007» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Передача Польше копии записей бортовых самописцев самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Слева направо: глава МИД Польши Ежи Миллер, председатель МАК России Татьяна Анодина и замглавы МИД России Владимир Титов, 2010 год Фото: Коммерсантъ / Василий Максимов / купить фото Татьяна Анодина (слева) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко на концерте оркестра и хора Teatro Comunale di Bologna, 2013 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото

Анодина Татьяна Григорьевна родилась 16 апреля 1939 года в Ленинграде в семье военного летчика. Окончила авиационное отделение Львовского политехнического института по специальности «инженер-конструктор» (1961). Доктор технических наук, профессор (1981).

После окончания института работала в НИИ гражданской авиации, где последовательно занимала посты от инженера и заведующего испытательным отделом до директора Научно-экспериментального центра автоматизации управления воздушным движением.

Одновременно работала в Министерстве гражданской авиации СССР, где занимала должности руководителя отдела, замначальника, начальника Главного технического управления. Была основным заказчиком авиаконструкторских проектов, в ее обязанности входили анализ и оценка научно-практических и конструкторских разработок.

После распада СССР и образования СНГ выступила с инициативой создания Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — надгосударственного исполнительного органа, отвечающего за безопасность полетов в области гражданской авиации в странах СНГ. С 1991 года занимала пост председателя этой организации. В 2012-м попала в рейтинг самых влиятельных женщин России, составленный изданиями «Огонек», «Эхо Москвы» и «РИА Новости».

В 2015 году МАК потерял полномочия по сертификации авиатехники в России на фоне банкротства одной из крупнейших частных российских авиакомпаний — «Трансаэро», которую контролировала семья госпожи Анодиной. Эти функции передали Росавиации. Основными функциями комитета стали выработка рекомендаций и предписаний, а также расследование авиапроисшествий.

Татьяна Анодина — лауреат Госпремии СССР (1979), награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999), удостоена почетных грамот правительства РФ (1998, 2001). Офицер французского ордена Почетного Легиона (2013). Заслуженный деятель науки РФ (1997), автор более 100 научных работ, 25 монографий и учебников.

Была замужем за Петром Плешаковым (1922–1987), министром радиопромышленности СССР в 1974–1987 годах. Сын — Александр Плешаков, основатель первой российской частной авиакомпании «Трансаэро».