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Нецивилизованным вход воспрещен

В России дали оценку идее Украины о создании «кибер-ООН»

Россия считает идею Украины создать «кибер-ООН» для стран «цивилизованного» мира «очередной одиозной затеей Киева», «русофобски заряженной мегафонной дипломатией». Об этом “Ъ” заявили в МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу украинской стороны. Ранее глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь призвал создать новую международную структуру для борьбы с киберугрозами. При этом из его пояснений следовало, что России в этой организации быть не должно.

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь

Фото: UkraineMediaCentre Kyiv

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь

Фото: UkraineMediaCentre Kyiv

В МИД РФ по просьбе “Ъ” прокомментировали интервью главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя американскому изданию Politico, в котором тот призвал создать новую международную структуру для укрепления кибербезопасности.

В департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства считают, что речь идет об «очередной одиозной затее Киева».

«Они (украинские власти.— “Ъ”) при формулировании своих идей продвигают извращенное видение дипломатии, которая выстраивается в рамках антироссийских "сходок" спонсоров и единомышленников режима Зеленского, тенденциозно говорят об участии в "кибер-ООН" ограниченного числа "цивилизованных" правительств,— заявили в министерстве.— Речь, понятно, о западных покровителях украинских властей, которые всегда продвигали тезис о востребованности диалога по информационной безопасности лишь в узких, кулуарных форматах».

Россия и ее единомышленники, как подчеркнули в МИД РФ, «придерживаются принципиально иного подхода». «Мы открыты к взаимодействию со всеми государствами в рамках существующих профильных международных структур, включая прежде всего ООН. Ведем дело к формированию международно-правовых рамок сотрудничества в интересах предотвращения конфликтов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий»,— отметили на Смоленской площади.

Там напомнили, что в ООН по инициативе России уже создана Рабочая группа открытого состава (РГОС). «Эта группа — первая и единственная площадка, которая обеспечивает равноправное участие всех без исключения государств и позволяет им оказывать непосредственное влияние на процесс принятия решений за счет принципа консенсуса. Фактически РГОС представляет собой "кибер-Генассамблею", которая уполномочена рассматривать все соответствующие национальные инициативы государств,— настаивают в МИДе.— В поддержку ее усилий и мандата, который охватывает весь спектр вопросов безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, в 2021 году высказались все государства—члены ООН, включая саму Украину».

В 2021 году Украина, действительно, еще вместе с Россией голосовала за продолжение работы РГОС.

Однако в 2022-м она поддержала предложенную западными странами резолюцию, в которой хоть и говорится о поддержке этой группы, но также содержится призыв создать дополнительный механизм практической направленности (“Ъ” подробно писал об этой коллизии 7 ноября 2022 года). Российский же вариант документа Украина отвергла. И хоть в итоге обе резолюции набрали необходимое для принятия число голосов (большинство стран мира не захотели примыкать к чьему-то лагерю и поддержали обе бумаги), российско-украинский конфликт оказал на работу группы негативное влияние.

«Представители Украины не используют эту полезную площадку по назначению — для укрепления мира и безопасности в информпространстве, не выдвигают конструктивных предложений,— заявили “Ъ” в МИД РФ.— Как правило, вместе с западными делегациями они берут слово исключительно для того, чтобы запустить волну оголтелых русофобских заявлений. Таким же образом украинцы всегда вели себя и на других международных площадках».

По мнению российской стороны, «русофобски заряженная мегафонная дипломатия — самоцель киевского режима».

«Практические вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов в информационном пространстве никак не волнуют нынешнее руководство на Украине»,— заключили в МИД РФ.

Вместе с тем в интервью Politico Юрий Щиголь говорил и о практическом сотрудничестве в борьбе с киберугрозами. «Нам нужна кибер—Организация Объединенных Наций — это страны, объединенные в киберпространстве для защиты самих себя, эффективной защиты нашего мира в будущем — кибермира и нашего реального, обычного мира,— заявил украинский чиновник.— Что нам действительно нужно в этой ситуации, это хаб или площадка, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать».

Как следует из пояснений украинского чиновника, к идее о необходимости создания такой структуры Киев подтолкнули резко участившиеся за минувший год кибератаки в отношении критически важной инфраструктуры на территории Украины, включая объекты энергетики, связи и банковской сферы. Украинские власти и их западные партнеры убеждены, что за ними стоит Москва. Они призывают учесть эти диверсии в рамках международного расследования военных преступлений, якобы совершенных российской стороной.

Исходя из этого, Украина, как сказано в материале, не видит Россию и ее союзников в числе участников новой структуры. По словам Юрия Щиголя, там должны быть только страны «цивилизованного мира».

Глава Госспецсвязи Украины заверил журналистов, что партнеры Киева — включая Вашингтон — положительно относятся к его инициативе. В Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепартамента Politico, однако, не стали комментировать идею о создании «кибер-ООН».

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Бывший координатор Госдепартамента по вопросам кибербезопасности Кристофер Пейнтер, в свою очередь, сказал изданию, что с учетом событий вокруг Украины усиление практического сотрудничества в киберпространстве необходимо. Однако он добавил, что связывать новую структуру с ООН не стоит, если в нее не позовут все страны.

Отметим, что власти РФ также указывают на резко возросшее в прошлом году число кибератак в отношении российского госсектора. Так, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в конце декабря в интервью «РИА Новости» сказал, что «на фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве: в 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%». По его словам, подавляющее большинство кибератак в отношении РФ проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины. «Эта страна превратилась в плацдарм Запада для проведения наступательных операций и испытания кибернаработок»,— заявил дипломат.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая

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