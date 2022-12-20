Не Парижем единым

Олимпийский комитет России (ОКР) выдал огромный кредит доверия главе организации Станиславу Позднякову, единогласно переизбрав его на пост президента. Господину Позднякову, который возглавил ОКР четыре года назад на пике допингового кризиса, теперь придется решать проблемы, связанные уже с кризисом иного рода, вылившимся в международную изоляцию отечественного спорта, реализуя один из двух сценариев. Первый предполагает, что сборную России все-таки допустят к участию в ближайшей Олимпиаде — в Париже в 2024 году. Второй — что ОКР в ожидании допуска на Олимпийские игры придется в течение нескольких лет заниматься «формированием резерва» и «воспитанием молодежи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Станислава Позднякова, приоритетный сценарий будущего российского спорта предполагает участие отечественной сборной уже в ближайшей Олимпиаде — 2026 года в Париже

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По словам Станислава Позднякова, приоритетный сценарий будущего российского спорта предполагает участие отечественной сборной уже в ближайшей Олимпиаде — 2026 года в Париже

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во вторник в рамках олимпийского собрания состоялись выборы ключевых функционеров Олимпийского комитета России. На две заметные должности были избраны новые руководители. Это связано с тем, что прежние — олимпийские чемпионки по синхронному плаванию и фехтованию Анастасия Давыдова и Софья Великая — решили с ними расстаться. Вместо госпожи Давыдовой, по данным ряда источников покинувшей некоторое время назад Россию, генеральным секретарем ОКР стал Родион Плитухин, а вместо госпожи Великой, которая захотела «сконцентрироваться на семье и карьере», главой комиссии спортсменов — знаменитый в прошлом легкоатлет, тоже имеющий в послужном списке золото Олимпиады, Юрий Борзаковский.

Но с тем, кто займет должность наиболее значимую, никакой интриги не было. Президентские выборы в ОКР получились безальтернативными: кроме действующего президента Станислава Позднякова на пост никто не претендовал.

Но в любом случае итоги голосования показали, что господин Поздняков пользуется в российском спортивном сообществе огромным доверием — он был избран единогласно.

Станислав Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, впервые возглавил ОКР в 2018 году и, так вышло, был вынужден постоянно работать в условиях острого кризиса. Сначала это был кризис допинговый, который наносил огромный урон российской спортивной отрасли с середины предыдущего десятилетия. Он привел к тому, что как на пхёнчханской Олимпиаде, состоявшейся незадолго до назначения господина Позднякова президентом ОКР, так и на двух следующих — в Токио летом 2021 года и зимней в Пекине в феврале 2022-го — сборная России выступила в нейтральном статусе из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Вспоминая тот период, Станислав Поздняков охарактеризовал его как «непростой» и потребовавший «нестандартного подхода». При этом, по его мнению, вызовы, с которыми столкнулся ОКР, «не разрушили нас, а сделали сплоченнее»: «Решая все проблемы, выстроив диалог со всеми сторонами, нам удалось самое важное — показать достойные результаты олимпийскими сборными и заложить фундамент». Под достойными результатами господин Поздняков имел в виду прежде всего показатели, достигнутые сборной России на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Подсчитав число завоеванных ею на этих Олимпиадах медалей, Станислав Поздняков сообщил, что в командном зачете она заняла второе и третье места.

Впрочем, МОК и подавляющее большинство ведущих медиаресурсов ранжируют страны не по общему количеству наград, а в первую очередь по количеству наград золотых.

Исходя из такого принципа, результаты сборной России выглядят менее привлекательными: пятая позиция в Токио (ниже на летних Олимпиадах она не опускалась никогда) и девятая — в Пекине. Но делегатов олимпийского собрания, кажется, вполне устроила позитивная их интерпретация, особенно со ссылками на объективные трудности вроде тех же санкций или сокращения финансирования во время пандемии коронавируса, несмотря на которые ОКР, как заявил Станислав Поздняков, все равно «сохраняет устойчивость».

В условиях кризиса, причем еще более неприятного, нежели допинговый, ему придется работать президентом ОКР и во время своего второго срока. Речь идет о кризисе, спровоцированном санкциями в отношении российского спорта со стороны подавляющего большинства международных спортивных федераций, на основе рекомендаций МОК запретивших допуск спортсменов из России на крупные соревнования из-за специальной военной операции на Украине. В связи с ними отечественный спорт более полугода находится практически в полной изоляции.

Раскритиковав в очередной раз «политизацию» спортивной сферы и «демонтаж ее основ», запрещающих дискриминацию по политическим мотивам, Станислав Поздняков снова рассказал о рассматриваемых ОКР сценариях будущего, связанных с выступлением России на Олимпийских играх. Их всего два. «Приоритетный» предполагает, что российские спортсмены примут участие уже в ближайшей Олимпиаде: ее в 2024 году примет Париж. Для этого, правда, понадобится соблюдение выглядящего очень сложным условия.

Дело в том, что большой блок отборочных предолимпийских соревнований в разных видах уже вот-вот начнется. Если же российские представители их пропустят, у ОКР не будет шансов выставить в Париже более или менее полноценную команду.

Станислав Поздняков сообщил, что уже обсуждал «вопрос о возращении наших спортсменов к отбору в Париж» лично с президентом МОК Томасом Бахом. По его словам, «не прозвучало даже намека на то, что нас не хотят видеть»: «Есть страны, которые слишком агрессивны, но таких уже и в октябре было мало».

Можно предположить, что имеются и иные факторы, заставляющие господина Позднякова верить в благополучное решение проблемы. Это, например, прозвучавшее на декабрьском олимпийском саммите и поддержанное единогласно предложение Олимпийского совета Азии (OCA). Оно сводится к тому, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступать в азиатских соревнованиях и через них же квалифицироваться для участия в парижской Олимпиаде. Кроме того, к допуску сборной России — пусть и в нейтральном статусе — в Париж неожиданно призвала президент Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс.

Но не менее реалистичным, похоже, все еще представляется сценарий «альтернативный». Он, как пояснил Станислав Поздняков, «предусматривает полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх без ограничений не раньше 2026 года». ОКР, как выяснилось, уже к нему подготовился, разработав «программу развития олимпийских видов спорта, направленную на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи». «Цель — подготовка нового поколения спортсменов, чтобы на следующих после Парижа летних Играх в Лос-Анджелесе войти в тройку общего зачета»,— уточнил господин Поздняков.

Алексей Доспехов