Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Памятник с уголовными последствиями

Из-за аварийного состояния дачи Фаберже в Парголово возбудили уголовное дело

КГИОП Санкт-Петербурга добился возбуждения уголовного дела в связи с аварийным состоянием дачи Фаберже в парке Осиновая Роща, сообщило вчера ведомство. Правообладатель объекта, ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», не выполнил охранные обязательства, не отреставрировав здание в 2022 году. Эксперты рынка недвижимости считают, что дача ювелира могла бы стать гостиницей или оздоровительным центром, но с учетом ее аварийного состояния сегодня объект не привлекателен для инвесторов.

Фото: wikimedia.org / Lion10~commonswiki

Фото: wikimedia.org / Lion10~commonswiki

Дача семьи Карла Фаберже на Песочном шоссе, 14, в Парголово (площадь основного здания 2,1 тыс. кв. м) является памятником усадебной архитектуры XIX века и относится к объектам культурного наследия (ОКН) федерального значения. В 2016 году правообладателем объекта стало Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Реставрация исторической дачи должна была быть завершена к середине 2022 года, однако соответствующая проектная документация до сих пор не поступила на согласование в КГИОП, говорят в ведомстве.

Инспекция КГИОП в августе 2022 года установила, что фасады находятся в ненадлежащем техническом состоянии, кирпичная кладка местами разрушена, а окна и двери частично отсутствуют. Территория дачи захламлена бытовым мусором. В интерьерах зафиксирована утрата архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы, на полу навалена штукатурка и строительный мусор.

В результате обращения комитета в прокуратуру Санкт-Петербурга Управлением МВД России по Выборгскому району вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.1 УК РФ — нарушение требований сохранения или использования ОКН (памятников истории и культуры).

Одновременно КГИОП добивается реставрации дачи семьи Фаберже в судебном порядке. По информации ведомства, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск КГИОП с требованием обязать АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации объекта. По информации из картотеки арбитражных дел, следующее слушание по иску назначено на 13 февраля.

АУИПИК было создано в 2000 году Министерством культуры РФ в целях совершенствования системы управления объектами культурного наследия, говорится на сайте организации. То есть, по сути, была создана структура, дублирующая функции КГИОП. В пресс-службе АУИПИК на момент отправки номера в печать не смогли объяснить причины, по которым не были выполнены охранные обязательства по объекту.

Дача семьи Фаберже включает жилой дом, конюшню, служебный корпус, ледник, а также парк с прудом и фонтан. Карл Фаберже купил дачный участок на Дибунской дороге у графа Левашова в 1883 году. Изначально дача представляла собой деревянную двухэтажную постройку, но позднее в результате перестройки по инициативе сына ювелира Агафона Фаберже стала особняком в стиле модерн.

При правильном подходе в зданиях дачи Фаберже можно реализовать загородную рекреационную, оздоровительную или гостиничную функции, полагает Сабина Аскерова, старший консультант департамента консалтинга Nikoliers. «Объект расположен в достаточно привлекательной парковой зоне, где есть небольшой пруд, недалеко от города, поэтому здесь могли бы разместиться ресторан, велнес и спа, медицинский центр или загородный отель. Однако здание в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, и до конца непонятен объем инвестиций в его восстановление и приспособление под современное использование»,— поясняет эксперт.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков согласен, что определить стоимость реконструкции объекта трудно, но предполагает, что затраты будут сопоставимы с ценой покупки объекта. Согласно сведениям РГИС Санкт-Петербурга, кадастровая стоимость основного здания ОКН равна 35,2 млн рублей.

Охранный статус этого объекта способен осложнить согласование концепции использования и изменение функционального назначения, а также серьезно увеличить финансовые и временные затраты инвестора, заключает госпожа Аскерова.

Александра Тен

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...