Памятник с уголовными последствиями

КГИОП Санкт-Петербурга добился возбуждения уголовного дела в связи с аварийным состоянием дачи Фаберже в парке Осиновая Роща, сообщило вчера ведомство. Правообладатель объекта, ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», не выполнил охранные обязательства, не отреставрировав здание в 2022 году. Эксперты рынка недвижимости считают, что дача ювелира могла бы стать гостиницей или оздоровительным центром, но с учетом ее аварийного состояния сегодня объект не привлекателен для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org / Lion10~commonswiki Фото: wikimedia.org / Lion10~commonswiki

Дача семьи Карла Фаберже на Песочном шоссе, 14, в Парголово (площадь основного здания 2,1 тыс. кв. м) является памятником усадебной архитектуры XIX века и относится к объектам культурного наследия (ОКН) федерального значения. В 2016 году правообладателем объекта стало Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Реставрация исторической дачи должна была быть завершена к середине 2022 года, однако соответствующая проектная документация до сих пор не поступила на согласование в КГИОП, говорят в ведомстве.

Инспекция КГИОП в августе 2022 года установила, что фасады находятся в ненадлежащем техническом состоянии, кирпичная кладка местами разрушена, а окна и двери частично отсутствуют. Территория дачи захламлена бытовым мусором. В интерьерах зафиксирована утрата архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы, на полу навалена штукатурка и строительный мусор.

В результате обращения комитета в прокуратуру Санкт-Петербурга Управлением МВД России по Выборгскому району вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.1 УК РФ — нарушение требований сохранения или использования ОКН (памятников истории и культуры).

Одновременно КГИОП добивается реставрации дачи семьи Фаберже в судебном порядке. По информации ведомства, на рассмотрении арбитражного суда Москвы находится иск КГИОП с требованием обязать АУИПИК в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс первоочередных противоаварийных работ, а в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации объекта. По информации из картотеки арбитражных дел, следующее слушание по иску назначено на 13 февраля.

АУИПИК было создано в 2000 году Министерством культуры РФ в целях совершенствования системы управления объектами культурного наследия, говорится на сайте организации. То есть, по сути, была создана структура, дублирующая функции КГИОП. В пресс-службе АУИПИК на момент отправки номера в печать не смогли объяснить причины, по которым не были выполнены охранные обязательства по объекту.

Дача семьи Фаберже включает жилой дом, конюшню, служебный корпус, ледник, а также парк с прудом и фонтан. Карл Фаберже купил дачный участок на Дибунской дороге у графа Левашова в 1883 году. Изначально дача представляла собой деревянную двухэтажную постройку, но позднее в результате перестройки по инициативе сына ювелира Агафона Фаберже стала особняком в стиле модерн.

При правильном подходе в зданиях дачи Фаберже можно реализовать загородную рекреационную, оздоровительную или гостиничную функции, полагает Сабина Аскерова, старший консультант департамента консалтинга Nikoliers. «Объект расположен в достаточно привлекательной парковой зоне, где есть небольшой пруд, недалеко от города, поэтому здесь могли бы разместиться ресторан, велнес и спа, медицинский центр или загородный отель. Однако здание в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, и до конца непонятен объем инвестиций в его восстановление и приспособление под современное использование»,— поясняет эксперт.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков согласен, что определить стоимость реконструкции объекта трудно, но предполагает, что затраты будут сопоставимы с ценой покупки объекта. Согласно сведениям РГИС Санкт-Петербурга, кадастровая стоимость основного здания ОКН равна 35,2 млн рублей.

Охранный статус этого объекта способен осложнить согласование концепции использования и изменение функционального назначения, а также серьезно увеличить финансовые и временные затраты инвестора, заключает госпожа Аскерова.

Александра Тен