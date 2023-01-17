Вологодского депутата исключили из фракции единороссов за отдых в ОАЭ

Фракция «Единой России» (ЕР) в заксобрании Вологодской области исключила из своих рядов депутата Дениса Долженко, оказавшегося в центре резонансного скандала из-за отпуска в Дубае (ОАЭ). Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил спикер парламента, лидер фракции единороссов Андрей Луценко.

«Теперь фракция в законодательном собрании состоит из 23 человек. На ближайшей сессии заксобрания мы официально уведомим об этом коллег-депутатов. Кроме того, мы инициировали процедуру освобождения Дениса Евгеньевича от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Этот вопрос будет также рассмотрен на сессии 25 января»,— написал господин Луценко.

Денис Долженко накануне Рождества опубликовал во «ВКонтакте» селфи из Дубая, на которое обратил внимание секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Единоросс резко раскритиковал депутата за «утрату связи с реальностью» в «непростые времена» и потребовал исключения того из партии. Впоследствии выяснилось, что Денис Долженко в ЕР не состоит, но он был исключен из рядов сторонников партии.

Кроме того, президиум генсовета ЕР рекомендовал исключить Дениса Долженко из фракции в заксобрании и освободить от должности зампреда комитета по экономической политике и собственности. После скандала с отпуском депутата губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал госслужащим воздержаться от поездок за рубеж «в столь сложное для страны время».

Подробнее о реакции региональных властей на скандал вокруг депутата Долженко — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Александр Тихонов, Ярославль