Депутат позволил себе личного

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак обрушился с резкой критикой на очередного регионального депутата, отправившегося на новогодние праздники отдыхать за границу. На этот раз под удар попал член фракции ЕР в заксобрании Вологодской области Денис Долженко, опубликовавший фотографию из Дубая (ОАЭ). Господин Турчак пообещал лишить его партбилета, однако вскоре выяснилось, что в ЕР господин Долженко не состоит. Губернатор Олег Кувшинников не увидел в действиях депутата ничего преступного, но все же предложил оценить его «позерство и самолюбование» комиссии по этике и руководству фракции единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требует от депутатов более патриотичного отношения к выбору мест для отпуска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требует от депутатов более патриотичного отношения к выбору мест для отпуска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Денис Долженко разозлил Андрея Турчака своим селфи из Дубая во «ВКонтакте», опубликованным 6 января. «На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился»,— написал господин Долженко. Господин Турчак поздно вечером 9 января отреагировал на этот пост, обвинив депутата в «утрате связи с реальностью» в «непростые времена». «За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса ЕР проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра (10 января.— “Ъ”) будет лишен партбилета. Добегался…» — написал секретарь генсовета ЕР в своем Telegram-канале, сопроводив пост ссылкой на сообщение о заграничном отдыхе Дениса Долженко.

Сам депутат сообщил “Ъ”, что является беспартийным, хоть и состоит во фракции ЕР.

«Любое решение должно быть объективным и мотивированным, с аргументацией нарушенных норм, а не эмоциональным. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы по рекомендациям врачей отвезти к морю ребенка и показать его специалистам. С каких пор отпуск стал преступлением?» — заявил господин Долженко, добавив, что был не единственным из депутатов, кто «находился за границей в новогодние праздники».

Вслед за Андреем Турчаком парламентария раскритиковал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (ЕР), упрекнувший Дениса Долженко в «позерстве и самолюбовании». «Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом действительно нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в стократ жестче, чем с блогеров и прочих селебрити»,— написал господин Кувшинников в своем Telegram-канале. Он предложил рассмотреть кейс господина Долженко депутатской комиссии по этике и руководству фракции ЕР в заксобрании. «Уверен, что комиссия примет правильное решение, которого от нее ждут люди»,— заключил губернатор.

На призыв вскоре откликнулся спикер заксобрания и лидер фракции ЕР Андрей Луценко, который поручил комитету по регламенту и депутатской деятельности «подготовиться к проведению расширенного заседания, где будет дана оценка действиям депутата Долженко». По словам господина Луценко, его коллега по фракции «забывает о моральной стороне вопроса», когда «упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм». «Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет — это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Уверен, из сложившейся ситуации Денис Евгеньевич сделает соответствующие выводы»,— написал спикер во «ВКонтакте».

Вечером во вторник стало известно, что президиум генсовета ЕР исключил депутата Долженко из числа сторонников партии за совершение «дискредитирующих партию действий».

Также президиум рекомендовал фракции ЕР в вологодском заксобрании исключить господина Долженко из своего состава и «инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности».

Напомним, двумя днями раньше Андрей Турчак еще более эмоционально высказался о независимом депутате Курской областной думы Максиме Васильеве, записавшем шутливое видеопоздравление с Новым годом из Мексики. Секретарь генсовета ЕР охарактеризовал поведение курского парламентария как «верх цинизма и бесчеловечности» и рекомендовал ему и его супруге, депутату курского горсобрания от ЕР, сдать мандаты. «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" (губернатор Курской области Роман Старовойт.— “Ъ”) или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют»,— заключил господин Турчак. Максим Васильев назвал скандал «высосанным из пальца» и сдавать мандат отказался.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что на фоне спецоперации и частичной мобилизации подобные отпуска депутатов «воспринимаются населением крайне враждебно», что отражается на рейтинге ЕР. Поэтому власть, по мнению эксперта, взяла курс на косплей советской пропаганды: «Известно, что пиар Сталина состоял в том, что он ходит в одной и той же гимнастерке, спит на маленьком диванчике прямо в своем кабинете и не любит роскошь. Турчак в данном случае выступает за ту же аскезу».

Александр Тихонов, Ярославль