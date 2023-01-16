Губернатор Вологодской области рекомендовал госслужащим воздержаться от поездок за рубеж

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании рекомендовал депутатам и чиновникам отказаться от поездок за границу. Так он отреагировал на скандал с участием члена фракции «Единой России» (ЕР) в заксобрании Дениса Долженко, чьи фото из Дубая (ОАЭ) раскритиковал на прошлой неделе секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак.

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«Считаю, что в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов любого уровня, ни для чиновников любого уровня. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается,— наших земляков, в том числе тех, кто выполняет свой долг в специальной военной операции»,— заявил господин Кувшинников.

Андрей Турчак ранее обрушился с резкой критикой на вологодского депутата Дениса Долженко, опубликовавшего в канун Рождества селфи из Дубая. Господин Турчак, в частности, потребовал исключить господина Долженко из ЕР. Когда выяснилось, что депутат не является членом партии власти, президиум генсовета «Единой России» рекомендовал исключить его из фракции в заксобрании и освободить от должности зампреда комитета по экономической политике и собственности.

«Надеюсь, что депутаты заксобрания Вологодской области исполнят решение президиума генерального совета»,— заключил губернатор Кувшинников. Заседание фракции, на котором будет рассмотрен соответствующий вопрос, пока не назначено.

Александр Тихонов, Ярославль