Около 5,4 млрд рублей направят на поддержку нижегородских аграриев в 2023 году

На поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в Нижегородской области из бюджета выделили 5,4 млрд руб. в 2023 году. К концу года объем финансирования может увеличиться, сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2022 году на те же нужды направили более 5,6 млрд руб., первоначальный бюджет составлял 4,4 млрд руб.

В частности, в этом году планируется направить 1,8 млрд руб. на развитие животноводства, 1,5 млрд руб. – на поддержку растениеводства. Около 1,1 млрд руб. запланированы на проекты по развитию сел.

Как ранее сообщалось, еще 80,5 млн руб. выделили на кадровую поддержку аграриев.

Анастасия Еремина