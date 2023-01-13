Нижегородская область направит 80,5 млн рублей на кадровую поддержку аграриев

Объем бюджетной поддержки кадров агропрома Нижегородской области в 2023 году составит 80,5 млн руб., сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Николая Денисова.

Господин Денисов отметил, что с 2019 года объем финансирования кадровой поддержки АПК увеличился в 11 раз. Для специалистов с высшим образованием на селе увеличат единовременные выплаты с 300 до 500 тыс. руб., со средним образованием – с 210 до 400 тыс. руб., взамен они обязуются отработать в районах пять лет. В зависимости от специальности молодым аграриям положены и ежемесячные выплаты 4-8 тыс. руб. в зависимости от специальности.

Также с 1 января в перечень мер господдержки вернули единовременную выплату на улучшение жилищных условий молодежи, решившей работать на селе. Ее размер ограничен 1 млн руб. Если молодой специалист уже получил поддержку на улучшение жилищных условий, воспользоваться преференцией он не сможет. Кроме того, в Нижегородской области студентам аграрных специальностей положена стипендия 3-4 тыс. руб., если ученики заключат соглашение о дальнейшем трудоустройстве с конкретным предприятием в регионе.

Владимир Зубарев