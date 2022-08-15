Взятка не долетела до полигонов

Басманный суд столицы начал рассматривать уголовное дело в отношении инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется в вымогательстве взятки у руководства ФКП «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Возглавляя приемную комиссию по вводу в эксплуатацию нового испытательного комплекса, господин Куликов, по версии следствия, выявил недочеты при строительстве и, угрожая неподписанием акта приемки, потребовал выплатить ему 1,3 млн руб. Вины подсудимый не признает.

Предварительное заседание по делу в отношении инспектора межрегионального отдела государственного строительного надзора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова в Басманном суде из-за проблем с доставкой обвиняемого растянулось на четыре заседания. Суд не только рассмотрел процедурные вопросы, но и отклонил ходатайство защиты о возврате материалов расследования в прокуратуру для устранения недостатков. Затем суд приступил к рассмотрению дела по существу, сейчас на процессе допрашиваются свидетели обвинения.

Расследованием дела в отношении инспектора чуть больше полугода занималось управление СКР по ЦАО столицы. Дело было возбуждено 9 декабря 2021 года, и в тот же день господин Куликов был задержан сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ в своем рабочем кабинете в 1-м Басманном переулке. Оперативники взяли инспектора после того, как он получил от одного из руководителей ФКП «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» (ГБИП) наличными 1,3 млн руб. На следующий день Сергею Куликову было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и Хамовнический райсуд арестовал его. Эта мера пресечения затем продлевалась неоднократно. Как считает следствие, деньги у руководства инспектор потребовал в начале декабря 2021 года в ходе внеплановой выездной проверки ГБИП.

Созданное на базе подмосковного НИИ «Геодезия» ФКП ГБИП объединяет четыре ведущих российских полигона по испытанию перспективных видов вооружений и боеприпасов, в том числе авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров, высокоточных бомб и снарядов, средств ближнего боя, боеприпасов к системам залпового огня и различных видов двигателей.

Господин Куликов возглавлял приемную комиссию по вводу в эксплуатацию нового многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники, который должен был начать работу в 2021 году. Однако во время внеплановой проверки им были обнаружены отступления от строительного регламента в двух зданиях будущего комплекса и на его вертолетной площадке. После чего глава комиссии, считает следствие, угрожая не подписать итоговый акт приемки и сорвать таким образом ввод комплекса в эксплуатацию, потребовал заплатить ему 1,3 млн руб. Чиновник, по материалам дела, был готов принять деньги как наличными, так и переводом, но во втором случае требовал увеличить сумму на 25%, называя это компенсацией его расходов на обналичивание средств. Деньги должны быть переданы до 10 декабря прошлого года — в тот день истекал срок принятия комиссией решения по подписанию акта приемки.

Представитель ГБИП, однако, услышав предложение господина Куликова, как следует из материалов дела, обратился с заявлением в ФСБ. После этого все переговоры и встречи между сторонами шли под контролем чекистов и записывались.

Сергей Куликов ни во время следствия, ни в суде вины не признал.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, связанное с ГБИП. Весной этого года, как сообщал “Ъ”, подмосковные полицейские предъявили обвинения бывшему директору НИИ «Геодезия» Александру Вагину. Он обвиняется в использовании при испытаниях манекена устаревшего типа, что, по мнению следствия, привело к грубому искажению данных исследований и срыву оборонного госконтракта на сумму 145 млн руб. Действия экс-руководителя полигона квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Владислав Трифонов