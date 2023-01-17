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ГК «Содружество» рассчитывает весной запустить все очереди одного из крупнейших российских маслозаводов в Курской области

Маслоэкстракционный завод ГК «Содружество» в Касторенском районе Курской области должны запустить на полную мощность грядущей весной. Сейчас на предприятии завершаются пусконаладочные работы на второй очереди предприятия. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи губернатора Романа Старовойта с руководством группы.

Проект по строительству комплекса для переработке масличных культур мощностью до 2 млн т в год начался в Курской области в 2019 году, инвестиции в него превысили 38 млрд руб. На предприятии созданы 753 рабочих места. Первая очередь производства была запущена в тестовом режиме в прошлом году. Тогда у местных заготовителей было закуплено 400 тысяч т сырья.

Как сказано в официальном сообщении облправительства, в рамках встречи стороны «обсудили экспортный потенциал курского производства», а также необходимость реконструкции автодороги от трассы «Курск-Воронеж» по направлению к Касторному. Источники «Ъ-Черноземье» на рынке предполагают, что в ходе мероприятия могли обсуждаться и сложности компании, которые возникли с преодолением ряда административных барьеров на федеральном уровне.

Андрей Цветков

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