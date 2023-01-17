Петербургские медики прооперировали военнослужащего с минным взрывателем в ноге

Бригада врачей петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова привела выездную операцию бойцу, вернувшемуся с СВО, по извлечению торцевого взрывателя мины из правой голени. Операция прошла успешно, пациент пойдет на поправку.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, операцию с риском для жизни под руководствами подполковника медицинской службы Виталия Иванова провели врачи, находящиеся в служебной командировке. Пациент поступили в больницу города Валуйки Белгородской области 10 января.

«В связи с имеющимся риском детонации осколка операционная бригада была экипирована в бронежилеты, весь персонал, не задействованный непосредственно в извлечении взрывателя эвакуирован из операционной»,— говорится в сообщении.

На текущий момент состояние пациента не вызывает опасений, добавили в ВМА.

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