Правительство Курганской области направит деньги на ремонт затронутой пожаром спортшколы

Правительство Курганской области выделит средства на восстановление пострадавшей в результате пожара детско-юношеской спортивной школы в региональном центре. Ремонт начнется после завершения экспертизы и оформления необходимых документов. Об этом сообщают в областном правительстве.

При пожаре пострадали расположенные на втором этаже административные помещения, спортивные залы на первом этаже огонь не затронул. На время ремонта ученики секций будут заниматься в других учреждения, решается вопрос по их распределению.

«В здании будет проведен капитальный ремонт, правительство Курганской области поможет городу. Сейчас мы считаем сметы. Здание спортивной школы будет полностью восстановлено, и оно будет даже лучше, чем было», — отметила глава Кургана Елена Ситникова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар в здании детско-юношеской спортивной школы №1 Кургана произошел днем 16 января. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 52 сотрудника МЧС и 17 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.