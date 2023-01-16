В Кургане загорелось здание детской спортивной школы

В здании детско-юношеской спортивной школы №1 Кургана произошел пожар. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, уточняют в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 13:41. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания. К моменту прибытия пожарных дети и сотрудники школы эвакуировались. Персонал и учащиеся соседней гимназии №31 также покинули свое здание. Пострадавших нет.

В тушении задействовано 52 человека и 17 единиц техники. Угрозы перехода огня на соседние строения нет.