Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин: на госслужбу нужно принимать только людей с военной специальностью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опыт военной службы и наличие военно-учетной специальности будут необходимы при приеме на госслужбу, а также для участия в депутатских выборах. По его мнению, в будущем все кадровые решения стоит принимать с учетом такого опыта.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Госдумы считает, что должна быть создана система кадровых лифтов, когда каждый гражданин независимо от работы «может и должен защищать страну». Он призвал «не делать различия между теми, кто воюет, и между теми, кто работает».

Господин Володин не в первый раз предлагает брать на госслужбу только тех, кто отслужил — он говорил об этом в конце сентября, после объявления в России частичной мобилизации. Сам Вячеслав Володин не служил в армии — после окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства он поступил в аспирантуру. Спикер Госдумы имеет чин государственного советника 1-го класса, которому соответствует звание полковника.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...