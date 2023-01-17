Володин: на госслужбу нужно принимать только людей с военной специальностью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опыт военной службы и наличие военно-учетной специальности будут необходимы при приеме на госслужбу, а также для участия в депутатских выборах. По его мнению, в будущем все кадровые решения стоит принимать с учетом такого опыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Госдумы считает, что должна быть создана система кадровых лифтов, когда каждый гражданин независимо от работы «может и должен защищать страну». Он призвал «не делать различия между теми, кто воюет, и между теми, кто работает».

Господин Володин не в первый раз предлагает брать на госслужбу только тех, кто отслужил — он говорил об этом в конце сентября, после объявления в России частичной мобилизации. Сам Вячеслав Володин не служил в армии — после окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства он поступил в аспирантуру. Спикер Госдумы имеет чин государственного советника 1-го класса, которому соответствует звание полковника.

Дарья Эрозбек