С подрядчика, сорвавшего строительство школы в Кунгуре, взыскали аванс и неустойку

Администрация Кунгурского муниципального округа вернула в бюджет аванс, выплаченный подрядчику по строительству новой школы. Ранее контракт с этой компанией был расторгнут из-за несоблюдения сроков работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Осенью 2020 года ООО «Спецстрой» выиграло подряд на строительство школы на 825 мест в кунгурском микрорайоне Железнодорожный. По условиям контракта сдать объект требовалось в четвертом квартале 2022 года. Однако подрядчик срывал сроки работ, поэтому договор с ним был расторгнут. После этого заказчик работ, управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа, через механизм банковской гарантии вернул в бюджет 61,8 млн руб. аванса, перечисленного подрядчику, и неустойки с него, а также неустоек с банка общим объемом более 2,5 млн руб.

В настоящее время строительством школы занимается ООО «Парма». На объекте полностью смонтирован каркас здания, сделана кирпичная кладка на втором и третьем этажах, в завершающей стадии кровельные работы. Работы выполняются с соблюдением графика, по которому строительно-монтажные работы планируется завершить в июле 2023 года.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе сейчас ведется масштабная работа по строительству детских садов, школ, учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов. «Они нужны для создания во всех муниципалитетах края современных и достойных условий для жизни людей. Это наша приоритетная задача, на решение которой мы направляем серьезное федеральное и региональное финансирование. Все эти объекты очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе»,— подчеркнул глава Прикамья.