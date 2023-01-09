Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что информация о мобилизации может поступать только от официальных властей. Он призвал не доверять сообщениям по этой теме, распространяемым в Telegram-каналах.

По словам господина Пескова, «не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам». «Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле уже обещали, что вторая волна мобилизации не планируется. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко также утверждала, что эта тема не обсуждалась властями. О новой волне мобилизации в России говорили украинские власти.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер