Четырех свердловчан обвинили в похищении предпринимательницы с целью выкупа

В Свердловской области четырех мужчин 1963-1981 года рождения обвинили по п. «а» ч.3 ст.126 УК РФ в похищении женщины, возглавляющей коммерческую структуру, деятельность которой связана с производством и продажей питьевой воды. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, после освобождения потерпевшую доставили в горбольницу Сысерти для обследования, госпитализация ей не потребовалась.

По версии следствия, вечером 11 января вблизи коттеджного поселка Кадниково мужчины напали на 46-летнюю женщину, похитили ее и на автомобиле перевезли в одно из сел Сухоложского района, где удерживали под угрозой убийства. Обвиняемые связались по телефону с родственниками потерпевшей и потребовали передать им крупную денежную сумму в обмен за ее освобождение. Однако сотрудники Следственного комитета и полиции возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины, вышли на след похитителей и освободили потерпевшую, сообщил первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевшая уехала в поселок Двуреченск по делам на Mercedes ее отца, который преследовали обвиняемые. В ходе поисковых мероприятий иномарку удалось обнаружить брошенной на автодороге. В ходе осмотра салона машины были обнаружены следы крови, а также документы пропавшей.

По предварительным данным, организовал преступную группу екатеринбуржец 1979 года рождения, работавший на руководящей должности в той же фирме, что и потерпевшая. Его сообщниками оказались жители Асбеста. Суд заключил под стражу трех обвиняемых. Избрание меры пресечения четвертому обвиняемому состоится в ближайшее время.

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Диана Сунагатуллина