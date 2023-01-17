В ряде сибирских городов не рекомендуют крещенские купания из-за состояния льда и ОРВИ

В нескольких городах Западной Сибири власти рекомендуют жителям не проводить традиционные крещенские купания. Причинами стали состояние льда на водоемах и эпидемиологическая ситуация.

Департамент общественной безопасности мэрии Омска сообщил, что на территории города купели обустраивать не рекомендуется. В департаменте, сославшись на данные главного управления МЧС по Омской области, указали на то, что лед в этом году на Иртыше оказался рыхлым, поэтому купание признано опасным.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Стрежевом на северо-западе Томской области. Там традиционно обряд проходит на озере Окуневом. «При расчистке прохода от снега столкнулись с тем, что вода на льду начала прибывать. Представитель ГИМС, участвовавший в подготовке территории к мероприятию, принял решение о запрете проведения купаний. Не из-за вредности, а потому, что это реально опасно»,— сообщил горожанам в своем Telegram-канале мэр Стрежевого Валерий Дениченко.

По данным начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрия Карпова, в регионе от организации крещенских купаний отказались во втором по величине городе Бердске. В этом случае из-за эпидемиологической ситуации — высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Валерий Лавский, Новосибирск