Суд прекратил производство по иску «Гринвича» к Starbucks

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску Управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж») к ООО «Кофе Сирена» (управляет кофейней Starbucks) о взыскании с закрывшейся в «Гринвиче» кофейни более 6,279 млн руб. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. В ТРЦ «Гринвич» на месте Starbucks на этой неделе откроется кофейня Stars Сoffee.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, заявление «Гринвича» было подано в суд 26 октября 2022 года. На следующий день аналогичный иск о взыскании 286 тыс. руб. с кофейни Starbucks в Арбитражный суд подала компания ООО «Триумф» (собственник здания ТРЦ «Пассаж»). Следующее заседание по делу назначено на завтра, 18 января.

Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Гринвича» к магазину, входящему в группу Inditex — Massimo Dutti. Также суд прекратил разбирательство по искам к магазинам Oysho, Pull&Bear и Stradivarius.

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Диана Сунагатуллина