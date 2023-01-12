В «Гринвиче» на месте Starbucks откроется кофейня Stars Сoffee

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге на следующей неделе откроется кофейня Stars Сoffee, сообщили в telegram-канале торгового центра. Новое заведение — аналог американского Starbucks, российская сеть которого в июле прошлого года перешла в к новым собственникам, одним из которых является рэпер Тимати (Тимур Юнусов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кофейня Stars Сoffee в «Гринвиче» будет расположена на том же месте, где ранее был открыт Starbucks.

Напомним, в октябре прошлого года управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич») подала иск к ООО «Кофе Сирена» (управляет кофейней Starbucks) о взыскании с закрывшейся кофейни более 6,2 млн руб. Иск на 286 тыс. руб. к Starbucks также был подан ООО «Триумф» (собственник здания ТРЦ «Пассаж»).

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