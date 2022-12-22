Суд прекратил производство по иску «Гринвича» к Massimo Dutti

Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по иску прекратил производство по иску управляющей компании «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») к магазину, входящему в группу Inditex — Massimo Dutti.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в картотеке, судебное заседание состоялось 21 декабря и в суде было принято решение прекратить производство, где в качестве ответчика выступало ООО «Массимо Дутти». ТЦ пытался взыскать $94,4 тыс. Ранее суд прекратил разбирательство по искам к магазинам Oysho, Pull&Bear и Stradivarius.

Напомним, летом управляющая компания «Гринвича» подала несколько исковых заявлений к известным зарубежным брендам, входящим в группу Inditex. Судебные разбирательства касаются арендных платежей, которые накопились с марта — после закрытия торговых точек из-за военной спецоперации РФ на Украине.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Состояние навязчивого бренда».

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Мария Игнатова