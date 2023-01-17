Обновленный курс российской истории введут в вузах с сентября

Минобрнауки намерено ввести с 1 сентября обновленный курс российской истории в отечественных вузах. Его будут преподавать студентам неисторических специальностей, сообщил замглавы министерства Константин Могилевский.

«Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен»,— заявил господин Могилевский (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что курс истории в школах дополнят разделом о вводе российских войск на территорию Украины. Это будут изучать ученики 10–11-х классов. Также старшеклассников будут учить «давать отпор фальсификациям российской истории» и «отстаивать историческую правду в ходе дискуссий».

В вузах с осени может появиться модуль по основам военной подготовки. Студенты должны научиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пройти подготовку к боевому применению ручных гранат. Кроме того, учащихся обучат давать оценку «международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего отечества».

Подробности — в материале «Ъ» «Непрерывное военное образование».

Лаура Кеффер