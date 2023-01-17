Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин присвоил посмертно звание Героя России старшине Алмазу Сафину

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно выходцу из Башкирии старшине Алмазу Сафину, который погиб в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Алмаз Сафин

Алмаз Сафин

Фото: Официальный портал Республики Башкортостан

Алмаз Сафин

Фото: Официальный портал Республики Башкортостан

В сообщении пресс-службы сказано, что старшина получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

На официальном портале Республики Башкортостан выражены соболезнования в связи со смертью господина Сафина. Ему было 37 лет.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Как сообщает RT, Алмаз Сафин командовал взводом на краснолиманском направлении. Там 14 января украинские военные пытались прорвать оборону российских десантников и отрезать пути снабжения группировки войск.

Господин Сафин получил тяжелое осколочное ранение в ходе минометного обстрела и скончался от полученных ранений. По данным RT, он лично ликвидировал пять бойцов ВСУ.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...