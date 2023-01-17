Путин присвоил посмертно звание Героя России старшине Алмазу Сафину

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно выходцу из Башкирии старшине Алмазу Сафину, который погиб в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алмаз Сафин

Фото: Официальный портал Республики Башкортостан Алмаз Сафин

Фото: Официальный портал Республики Башкортостан

В сообщении пресс-службы сказано, что старшина получил награду «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

На официальном портале Республики Башкортостан выражены соболезнования в связи со смертью господина Сафина. Ему было 37 лет.

Как сообщает RT, Алмаз Сафин командовал взводом на краснолиманском направлении. Там 14 января украинские военные пытались прорвать оборону российских десантников и отрезать пути снабжения группировки войск.

Господин Сафин получил тяжелое осколочное ранение в ходе минометного обстрела и скончался от полученных ранений. По данным RT, он лично ликвидировал пять бойцов ВСУ.

Дарья Эрозбек